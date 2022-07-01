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В Украине запустили программу єРобота: на что можно получить грант

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Украина, Пятница 01 июля 2022 17:55
В Украине запустили программу єРобота: на что можно получить грант Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине запустили грантовую программу "єРобота". Граждане смогут получить средства от государства для поддержки бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Данный проект создан для расширения малого и среднего бизнеса в Украине, а также увеличения количества рабочих мест. С сегодняшнего дня заявки на получение грантов можно подать через портал "Дія".

Сейчас правительство разработало шесть программ грантового финансирования, среди них:

  • гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес;
  • гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки;
  • гранты на высадку новых садов (до 400 тысяч гривен за 1 га) и построение новых теплиц (до 7 млн гривен);
  • гранты для стартапов в ІТ;
  • гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

В Украине запустили программу єРобота: на что можно получить грант

Фото: в Украине запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)

Ранее мы сообщали о начале проекта грантовой помощи "єРобота".

Напомним, что заявку на получение грантов также можно подать через Ощадбанк.

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