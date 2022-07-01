В Украине запустили программу єРобота: на что можно получить грант

В Украине запустили грантовую программу "єРобота". Граждане смогут получить средства от государства для поддержки бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Данный проект создан для расширения малого и среднего бизнеса в Украине, а также увеличения количества рабочих мест. С сегодняшнего дня заявки на получение грантов можно подать через портал "Дія".

Сейчас правительство разработало шесть программ грантового финансирования, среди них:

гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес;

гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки;

гранты на высадку новых садов (до 400 тысяч гривен за 1 га) и построение новых теплиц (до 7 млн гривен);

гранты для стартапов в ІТ;

гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

Фото: в Украине запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)