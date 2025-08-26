Гранты, кредиты и льготы: Зеленский подписал закон о ветеранском бизнесе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ветеранском предпринимательстве". Документ открывает новые возможности для открытия и развития бизнеса ветеранами, ветеранками и их семьями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову.
Что предусматривает закон
Впервые на законодательном уровне определено понятие "ветеранское предпринимательство" и закреплены принципы государственной политики в этой сфере. Субъектами такого бизнеса могут быть:
- ветераны и ветеранки, зарегистрированные как ФЛП;
- самозанятые лица;
- юридические лица, где ветераны владеют 100% уставного капитала или все члены являются ветеранами.
Закон устанавливает ряд направлений государственной поддержки, в частности:
- доступ к государственным и региональным закупкам (до 5% бюджета контрактов);
- кредиты, компенсация процентов, государственные гарантии и финансовая помощь;
- аренда государственного и коммунального имущества без аукциона;
- учебные программы для ветеранов и демобилизованных;
- упрощение разрешительных процедур;
- стимулирование инноваций и выхода продукции на внешние рынки;
- привлечение международных финансовых организаций к инвестпроектам.
Специальный режим поддержки
Закон вводит специальный режим экономической поддержки ветеранского предпринимательства. Он включает льготные условия кредитования, доступ к грантам, субсидиям и специализированным тендерным процедурам.
Органы местного самоуправления обязаны разрабатывать региональные программы поддержки такого бизнеса в координации с Минветеранов.
Что дальше
Кабинет Министров должен утвердить подзаконные акты, детализирующие механизмы реализации закона - от доступа к программам поддержки до финансирования и инструментов стимулирования ветеранского предпринимательства.
"Поддерживая создание и развитие ветеранского бизнеса, мы не просто благодарим за службу - мы инвестируем в экономическую силу Украины", - подчеркнула Калмыкова.
Напомним, в Украине более 1,3 млн ветеранов, и государство вместе с бизнесом запускают программы их трудоустройства. Минветеранов предлагает переквалификацию и портал "Карьера ветерана", в Раде обсуждают квоты, а компании уже трудоустраивают тысячи военных. Новый подход - признавать боевой опыт как профессиональные навыки для гражданской карьеры.
РБК-Украина также писало, что недавно Кабмин посвятил отдельное заседание ветеранской политике и принял 11 решений. Среди главного - законопроекты об основах государственной ветеранской политики и о защитниках Украины, которые должны стать частью Кодекса законов о Защитниках и Защитницах осенью.