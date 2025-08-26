ua en ru
Гранты, кредиты и льготы: Зеленский подписал закон о ветеранском бизнесе

Вторник 26 августа 2025 08:00
Гранты, кредиты и льготы: Зеленский подписал закон о ветеранском бизнесе Фото: Ветеранский бизнес в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ветеранском предпринимательстве". Документ открывает новые возможности для открытия и развития бизнеса ветеранами, ветеранками и их семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову.

Что предусматривает закон

Впервые на законодательном уровне определено понятие "ветеранское предпринимательство" и закреплены принципы государственной политики в этой сфере. Субъектами такого бизнеса могут быть:

  • ветераны и ветеранки, зарегистрированные как ФЛП;
  • самозанятые лица;
  • юридические лица, где ветераны владеют 100% уставного капитала или все члены являются ветеранами.

Закон устанавливает ряд направлений государственной поддержки, в частности:

  • доступ к государственным и региональным закупкам (до 5% бюджета контрактов);
  • кредиты, компенсация процентов, государственные гарантии и финансовая помощь;
  • аренда государственного и коммунального имущества без аукциона;
  • учебные программы для ветеранов и демобилизованных;
  • упрощение разрешительных процедур;
  • стимулирование инноваций и выхода продукции на внешние рынки;
  • привлечение международных финансовых организаций к инвестпроектам.

Специальный режим поддержки

Закон вводит специальный режим экономической поддержки ветеранского предпринимательства. Он включает льготные условия кредитования, доступ к грантам, субсидиям и специализированным тендерным процедурам.

Органы местного самоуправления обязаны разрабатывать региональные программы поддержки такого бизнеса в координации с Минветеранов.

Что дальше

Кабинет Министров должен утвердить подзаконные акты, детализирующие механизмы реализации закона - от доступа к программам поддержки до финансирования и инструментов стимулирования ветеранского предпринимательства.

"Поддерживая создание и развитие ветеранского бизнеса, мы не просто благодарим за службу - мы инвестируем в экономическую силу Украины", - подчеркнула Калмыкова.

Напомним, в Украине более 1,3 млн ветеранов, и государство вместе с бизнесом запускают программы их трудоустройства. Минветеранов предлагает переквалификацию и портал "Карьера ветерана", в Раде обсуждают квоты, а компании уже трудоустраивают тысячи военных. Новый подход - признавать боевой опыт как профессиональные навыки для гражданской карьеры.

РБК-Украина также писало, что недавно Кабмин посвятил отдельное заседание ветеранской политике и принял 11 решений. Среди главного - законопроекты об основах государственной ветеранской политики и о защитниках Украины, которые должны стать частью Кодекса законов о Защитниках и Защитницах осенью.

