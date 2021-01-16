Границы всему виной: Лукашенко озвучил свою версию затянувшихся протестов

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что к протестам, прошедшим после президентских выборов 2020 года, причастны люди, обычно уезжавшие в Россию и другие страны на заработки. По его мнению, из-за того, что они закрыли границы по причине распространения коронавируса, протест растянулся по времени.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Лукашенко сказал, что протесты после выборов президента Белоруссии - это факт, и они происходят регулярно.

"Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими выборами не произошло. Единственное - по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят", - заявил он.

По его версии эти протесты не отличаются с предыдущими годами.

"Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание машин, а в 2010 году - штурм дома правительства", - сказал он.

Напомним, в конце декабря Лукашенко назвал протесты в Беларуси "попыткой возродить нацизм". Тогда же Лукашенко сравнил бело-красно-белый флаг с нацистской символикой.

Отметим, протесты в Беларуси продолжаются после выборов президента в августе 2020 года, наиболее массовые акции проходят по выходным, участников протестов постоянно задерживают.

Также ранее сообщалось, что Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси.