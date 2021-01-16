Кордони всьому виною: Лукашенко озвучив свою версію тривалих протестів

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що до протестів, що пройшли після президентських виборів 2020 року, причетні люди, зазвичай які від'їжджали в Росію та інші країни на заробітки. На його думку, через те, що вони закрили кордони з причини поширення коронавірусу, протест розтягнувся у часі.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия 1".

Лукашенко сказав, що протести після виборів президента Білорусі - це факт, і вони відбуваються регулярно.

"Нічого надзвичайного, якщо можна так висловитися, у порівнянні з попередніми виборами не сталося. Єдине - за часом розтягнулося. Чому? Тому що навіть ви закрили від нас кордон. І ті кілька тисяч людей, які працювали в Росії, ви їх звідти "видавили", вони тут залишилися, а працювати не хочуть", - заявив він.

За його версією, ці протести не відрізняються з попередніми роками.

"Кожен раз після президентських виборів обов'язково відбуваються перевороти машин, спалювання машин, а у 2010 році - штурм будинку уряду", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці грудня Лукашенко назвав протести в Білорусі "спробою відродити нацизм". Тоді ж Лукашенко порівняв біло-червоно-білий прапор з нацистською символікою.

Зазначимо, протести в Білорусі тривають після виборів президента у серпні 2020 року, найбільш масові акції проходять вихідними, учасників протестів постійно затримують.

Також раніше повідомлялося, що Україна спростила видачу посвідки на проживання громадянам Білорусі.