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В Беларуси возобновились протесты, есть первые задержания

Беларусь, Воскресенье 27 декабря 2020 14:54
В Беларуси возобновились протесты, есть первые задержания
Фото: милиция Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси в воскресенье, 27 декабря, возобновились протестные акции. В Минске сообщают о первых задержаниях.

Об этом сообщает Tut.by.

Люди стали выходить на протесты с самого утра. Они организовывали колоны и марши, а также мирные пикеты. Такие акции зафиксированы в Миске, а также в Гродно, Бресте, Жодино.

В Минске в центральной части города замечены автозаки, а также микроавтобусы с людьми в балаклавах и без опознавательных знаков. В районе улицы Саперов очевидцы зафиксировали большое количество спецтехники силовиков.

При этом на улице Тикоцкого и в микрорайоне Сокол в белорусской столице произошли задержания.

Напомним, на прошлой неделе во время воскресных протестов силовики задержали около 150 демонстрантов.

Также РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Им вменяют попытку захвата государственной власти.

Отметим, в Украине пока считают введение и присоединение к экономическим санкциям против Беларуси нецелесообразным.

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