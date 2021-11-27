По информации ведомства, вовлеченные в операции силы и средства одновременно выбыли на четыре разных участка границы, где отработали слаженность подразделений во время усиленной охраны государственной границы.

"В составе сил усиления, пограничники отработали и получили необходимые навыки действий в ходе реагирования на резкие изменения обстановки", - говорится в сообщении.

Фото: у границы с Беларусью состоялись масштабные учения в рамках спецоперации "Полесье" (dpsu.gov.ua)