ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Операция "Полесье": правоохранители укрепляют защиту границы с Беларусью в Чернобыльской зоне

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 19:27
Операция "Полесье": правоохранители укрепляют защиту границы с Беларусью в Чернобыльской зоне Фото: правоохранители укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне (mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина начала укреплять границы с Беларусью для предотвращения миграционных потоков. В частности, началось усиление защиты северной границы в Киевской области в районе Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В рамках специальной пограничной операции "Полесье" пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

“Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет осуществляться проверка автобусных станций и вокзалов и проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний "братских" государств на Украину не позволим", - заявил замглавы МВД Евгений Енин.

Для патрулирования и мониторинга границы правоохранители используют беспилотники и другие технические средства наблюдения.

На Чернобыльскую зону отчуждения приходится 34 км общего с Беларусью государственного рубежа.

Напомним, Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию "Полесье".

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Миграционный кризис Чернобыль
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах