У Чернігівській області, біля кордону з Білоруссю прикордонники із залученням резервів провели спільне штабне тренування. Воно відбулося в межах спецоперації "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією відомства, залучені в операції сили і засоби одночасно вибули на чотири різні ділянки кордону, де відпрацювали злагодженість підрозділів під час посиленої охорони державного кордону.

"У складі сил посилення, прикордонники відпрацювали та отримали необхідні навички щодо дій в ході реагування на різкі зміни обстановки", - йдеться в повідомленні.

Фото: біля кордону з Білоруссю відбулися масштабні навчання у межах спецоперації "Полісся" (dpsu.gov.ua)