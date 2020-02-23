На кордоні Туреччини та Ірану стався сильний землетрус, є жертви

Фото: землетрус у Туреччині (twitter.com / NIN24x7News)

Серед загиблих 3 дитини

На турецько-іранському кордоні вранці неділі, 23 лютого, стався потужний землетрус, який спричинив руйнування та загибель людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство "Анадолу".

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, в результаті підземних поштовхів у селі Озпинар сталися численні руйнування. Під завалами знаходяться люди.

Наразі відомо про щонайменше 7 загиблих, серед них троє дітей. П'ятеро жителів отримали поранення та були госпіталізовані.

"Співробітники AFAD прибули в село Озпинар в провінції Ван. Під завалами знаходяться люди. П'ятеро поранених доставлені в лікарню. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - заявив Сойлу.

Зазначається, що землетрус магнітудою 5,7 бала стався на території Ірану. Підземні поштовхи було зафіксовано о 9:22 за місцевим часом у місті Хой провінції Західний Азербайджан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 лютого у турецькій провінції Маніса стались землетруси магнітудою 4,2 та 5,2 бала. Підземні поштовхи було зафіксовано в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Крім того, нещодавно в Туреччині був потужний землетрус, який забрав життя 38 людей. Після землетрусу було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.