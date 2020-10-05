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На границе с Румынией обстреляли контрабандистов сигарет

Автор: Роман Тверденко

В Черновицкой области, на границе с Румынией, водитель внедорожника пытался наехать на пограничников. Его остановили выстрелами, после чего все пассажиры автомобиля сбежали.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Наряд пограничников "Фалькив" обнаружил возле забора внедорожник. Водитель авто отказался останавливаться и поехал в сторону сотрудников пограничной службы. Они выстрелили в сторону машины для остановки. После этого пассажиры автомобиля сбежали.

В ходе обыска авто были обнаружены коробки с сигаретами. Поиск сбежавших продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала контрабанду наркотиков из Украины в "ДНР" через Россию.

Также известно, что на КПВВ "Станица Луганская" огромные очереди, боевики пропускают по 15 человек.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила россиянина на попытке ввоза оружия в Украину.

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