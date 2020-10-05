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На КПВВ "Станица Луганская" огромные очереди, боевики пропускают по 15 человек

Станица Луганская , Понедельник 05 октября 2020 12:39
На КПВВ "Станица Луганская" огромные очереди, боевики пропускают по 15 человек
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

С утра на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", который открыли сегодня после нескольких дней простоя из-за пожаров в Луганской области, собрались многотысячные очереди. Боевики сначала полностью заблокировали пропуск, но теперь пропускают людей небольшими партиями.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook.

Сообщается, что в 09:00 Государственная пограничная служба Украины начала пропуск людей на оккупированную территорию. Однако около 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей.

"С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" закрылся 1 октября в связи с масштабными пожарами, в частности, частично была повреждена инфраструктура пункта пропуска, сообщалось о взрывах.

По состоянию на 5 октября пожары в Луганской области продолжают тушить, известно, что уже открыто 11 уголовных дел. Рассматриваются несколько версий, в том числе поджоги со стороны боевиков.

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Новости Украины Общество ЛуганскпожарСтаница ЛуганскаяКПВВ
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