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На кордоні з Румунією обстріляли контрабандистів цигарок

Автор: Роман Тверденко

У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, водій позашляховика намагався наїхати на прикордонників. Його зупинили пострілами, після чого всі пасажири автомобіля втекли.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наряд прикордонників "Фальків" виявив біля паркану позашляховик. Водій авто відмовився зупинятися і поїхав в бік співробітників прикордонної служби. Вони вистрілили у бік машини для зупинки. Після цього пасажири автомобіля втекли.

В ході обшуку авто були виявлені коробки з цигарками. Пошук втікачів триває.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію.

Також відомо, що на КПВВ "Станиця Луганська" величезні черги, бойовики пропускають по 15 осіб.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що СБУ викрила росіянина на спробі ввезення зброї в Україну.

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