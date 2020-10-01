СБУ разоблачила россиянина на попытке ввоза оружия в Украину

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Российской Федерации при попытке ввоза в страну огнестрельного оружия. Россиянин пытался его скрыть в детских игрушках.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, при прохождении таможенного контроля в микроавтобусе, среди личных вещей россиянина, правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1. По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее правоохранители блокировали контрабандные поставки в Украину комплектующих к танковым боеприпасам, изготовленных в России.

Кроме того, СБУ разоблачила контрабанду комплектующих к военным радиолокационным станциям.

Также РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области мужчина собирался отправить посылкой гранаты и взрывчатку.