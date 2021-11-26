На границе происходит циничная игра авторитарных режимов России и Беларуси, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что на польско-белорусской границе происходит игра авторитарных режимов Беларуси и России. Они пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.

Польша не изменит свою политику и решительно будет защищать границы ЕС от проникновения нелегальных мигрантов. По его словам, только таким образом можно отбить желание у Лукашенко к дальнейшим агрессивным шагам, а также приостановить поток новых мигрантов, которые хотели бы прилететь в Беларусь с Ближнего Востока или Африки.

"Мы имеем дело с циничной игрой авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, пренебрегая правами человека. Нам нужно работать не только эффективно, но и мудро. Мы неоднократно пытались оказать гуманитарную помощь тем людям, высылая конвои с продуктами, лекарствами, палатками, одеждой. Однако режим Лукашенко не пропустил нас к ним через границу", - заявил Пшидач.

Польша ранее направила в Беларусь несколько конвоев с гуманитарной помощью для мигрантов, но в Беларусь их не впустили.