Фото: почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши (Getty Images)

В Польше за минувшие сутки зафиксировали 217 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, во время очередной из них, группа из почти 200 мигрантов пыталась силой прорваться через рубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.