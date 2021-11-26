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Почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши

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Польша, Пятница 26 ноября 2021 10:01
Почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши Фото: почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше за минувшие сутки зафиксировали 217 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, во время очередной из них, группа из почти 200 мигрантов пыталась силой прорваться через рубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

Так, беженцы уже второй день подряд пытаются прорвать границу близ польского города Черемча.

"На участке, охраняемой пограничным постом в Черемчи, группа из почти 200 агрессивных иностранцев штурмовала границу", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, польские пограничники выдали 12 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.

Напомним, вчера в Польше показали, как белорусские силовики помогают мигрантам прорывать границу.

Добавим, лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко предложил ЕС оплатить возвращение мигрантов в Ирак.

Также стало известно, что Еврокомиссия может предоставить 200 млн евро для Польши, Литвы и Латвии для обеспечения безопасности границы с Беларусью.

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