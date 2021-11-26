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На кордоні відбувається цинічна гра авторитарних режимів Росії та Білорусі, - МЗС Польщі

Автор: Анастасія Рокитна

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що на польсько-білоруському кордоні відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії. Вони намагаються звинуватити Польщу в гуманітарній кризі на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Укрінформу".

Польща не змінить свою політику і рішуче захищатиме кордони ЄС від проникнення нелегальних мігрантів. За його словами, тільки таким чином можна відбити бажання у Лукашенка до подальших агресивних кроків, а також призупинити потік нових мігрантів, які хотіли б прилетіти до Білорусі з Близького Сходу чи Африки.

"Ми маємо справу з цинічною грою авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, нехтуючи правами людини. Нам потрібно працювати не лише ефективно, але й мудро. Ми неодноразово намагалися надати гуманітарну допомогу тим людям, висилаючи конвої з продуктами, ліками, наметами, одягом. Однак режим Лукашенка не пропустив нас до них через кордон", - заявив Пшидач.

Польща раніше направила до Білорусі декілька конвоїв з гуманітарною допомогою для мігрантів, але до Білорусі їх не впустили.

Нагадаємо, майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі.

Зазначимо, у Польщі показали, як білоруські силовики допомагають мігрантам проривати кордон.

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