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В Польше показали, как белорусские силовики помогают мигрантам прорывать границу

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Польша, Четверг 25 ноября 2021 15:31
В Польше показали, как белорусские силовики помогают мигрантам прорывать границу Фото: белорусские службы планируют и контролируют действия мигрантов (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что белорусские службы нагнетают ситуацию на границе. По ее словам, они помогают мигрантам во время попыток попасть на территорию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Отметим, что в ночь на 25 ноября группа мигрантов из более 200 человек пыталась пересечь границу Польши. Кроме того, за последние сутки зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси.

Михальская прокомментировала ситуацию на пресс-конференции. Она подчеркнула, что переход границы планировался и контролировался белорусскими службами. Они также нагнетали обстановку и при переходе границы мигрантами пели гимн Польши, увеличивая напряженность.

Также белорусские силовики использовали против польских пограничников лазеры, которые ослепляли их во время прорыва границы беженцами.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Беларусь ведет гибридную войну. Александр Лукашенко таким образом хочет отомстить Евросоюзу, за то, что он не принял фальсифицированные выборы в Беларуси.

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