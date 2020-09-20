На границе с Польшей собралась большая очередь грузовиков

На пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе образовалась большая очередь транспортных средств, преимущественно грузовиков. На въезд в Украину здесь ожидают около 800 грузовиков, а на выезд около 300.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, который проверил готовность подразделений к выполнению задач на украинско-польском участке границы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Руководитель пограничного ведомства подчеркнул, что сотрудники ГПСУ совместно с работниками таможни должны обеспечить оперативные шаги для надлежащего реагирования и оформления грузовиков.

Отдельно он отметил о необходимости четкого взаимодействия с пограничниками и таможенниками Польши.

"Совместные действия украинских и польских контролирующих органов позволят ускорить пропускные операции, чтобы уменьшить время пересечения границы", - отметил Дейнеко.

Напомним, сегодня на границе с Беларусью образовались большие очереди с грузовиков и битумовозов из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Пункт пропуска был закрыт из-за попытки нескольких сотен хасидов-паломников попасть в Украину несмотря на закрытие границы.

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной.