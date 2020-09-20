ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе с Беларусью стоит большая очередь грузовиков

Выступовичи, Воскресенье 20 сентября 2020 16:08
На границе с Беларусью стоит большая очередь грузовиков
Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе образовалась большая очередь транспортных средств, преимущественно грузовиков. Причиной этого является закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на другом участке границы.

Об этом сообщает Киевская таможня Государственной таможенной службы.

По состоянию на 20 сентября в очереди на въезд в Украину стоят около 600 транспортных средств, а в направлении Беларуси ожидают пропуска - 300. Кроме того, водители грузовиков создают препятствия для пропуска битумовозов в зону таможенного контроля.

"Из-за ограниченного срока годности битума, Киевская таможня приложила особых усилий, чтобы перевозка битума происходила без задержек. Но от полночи 20 сентября таможенники смогли оформить только 6 битумовозов", - подчеркнули в таможне.

Для урегулирования ситуации на пункт пропуска отправилось руководство Киевской таможни. В то же время команду инспекторов в пункте пропуска "Выступовичи" усилили дополнительными сотрудниками.

Напомним, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был закрыт из-за попытки нескольких сотен хасидов-паломников попасть в Украину несмотря на закрытие границы.

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Беларусьграницагрузовикочереди
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь