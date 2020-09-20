На границе с Беларусью стоит большая очередь грузовиков

Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)

На пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе образовалась большая очередь транспортных средств, преимущественно грузовиков. Причиной этого является закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на другом участке границы.

Об этом сообщает Киевская таможня Государственной таможенной службы.

По состоянию на 20 сентября в очереди на въезд в Украину стоят около 600 транспортных средств, а в направлении Беларуси ожидают пропуска - 300. Кроме того, водители грузовиков создают препятствия для пропуска битумовозов в зону таможенного контроля.

"Из-за ограниченного срока годности битума, Киевская таможня приложила особых усилий, чтобы перевозка битума происходила без задержек. Но от полночи 20 сентября таможенники смогли оформить только 6 битумовозов", - подчеркнули в таможне.

Для урегулирования ситуации на пункт пропуска отправилось руководство Киевской таможни. В то же время команду инспекторов в пункте пропуска "Выступовичи" усилили дополнительными сотрудниками.

Напомним, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был закрыт из-за попытки нескольких сотен хасидов-паломников попасть в Украину несмотря на закрытие границы.

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной.