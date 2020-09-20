На кордоні з Польщею зібралася велика черга вантажівок

На пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні утворилася велика черга транспортних засобів, переважно вантажівок. На в'їзд в Україну тут очікують близько 800 вантажівок, а на виїзд близько 300.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який перевірив готовність підрозділів до виконання завдань на українсько-польській ділянці кордону, повідомляє прес-служба МВС України.

Керівник прикордонного відомства підкреслив, що співробітники ДПСУ спільно з працівниками митниці мають забезпечити оперативні кроки для належного реагування та оформлення вантажівок.

Окремо він зазначив про необхідність чіткої взаємодії з прикордонниками і митниками Польщі.

"Спільні дії українських та польських контролюючих органів дозволять прискорити пропускні операції, щоб зменшити час перетину кордону", - зазначив Дейнеко.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні з Білоруссю утворилися великі черги з вантажівок і битумовозів через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі".

Пункт пропуску був закритий через спроби кількох сотень хасидів-паломників потрапити в Україну попри закриття кордону.

Напередодні чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону з Литвою і Польщею і посилення контролю на кордоні з Україною.