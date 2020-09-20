ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На кордоні з Польщею зібралася велика черга вантажівок

Автор: Артур Родивилов

На пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні утворилася велика черга транспортних засобів, переважно вантажівок. На в'їзд в Україну тут очікують близько 800 вантажівок, а на виїзд близько 300.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який перевірив готовність підрозділів до виконання завдань на українсько-польській ділянці кордону, повідомляє прес-служба МВС України.

Керівник прикордонного відомства підкреслив, що співробітники ДПСУ спільно з працівниками митниці мають забезпечити оперативні кроки для належного реагування та оформлення вантажівок.

Окремо він зазначив про необхідність чіткої взаємодії з прикордонниками і митниками Польщі.

Популярні новини

"Спільні дії українських та польських контролюючих органів дозволять прискорити пропускні операції, щоб зменшити час перетину кордону", - зазначив Дейнеко.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні з Білоруссю утворилися великі черги з вантажівок і битумовозів через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі".

Пункт пропуску був закритий через спроби кількох сотень хасидів-паломників потрапити в Україну попри закриття кордону.

Напередодні чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону з Литвою і Польщею і посилення контролю на кордоні з Україною.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Польшакордон