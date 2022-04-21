На границе с непризнанным Приднестровьем усилено противодействие ДРГ агрессора, - Братчук

Сегодняшняя ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. При этом на границе с непризнанным Приднестровьем ВСУ усилили противодействие диверсионно-разведывательным группам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Он также рассказал, что после того, как украинские военные подбили крейсер "Москва" российские оккупанты отложили попытки высадки десанта в регионе.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что угроза вторжения из непризнанного Приднестровья остается невысокой.

Мы также писали о том, что одесские пляжи все еще заминированы, и не стоит верить фейкам в сети, которые уверяют в обратном. Посещение пляжей является опасным.

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