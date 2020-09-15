ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе с Беларусью задержали хасида за попытку попасть в Украину

Черниговская область, Вторник 15 сентября 2020 18:40
На границе с Беларусью задержали хасида за попытку попасть в Украину
Фото: хасиды (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Один и хасидов, который застрял на украинско-белорусской границе, попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи". Он был задержан пограничниками.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

"Для нарушения границы он даже выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся", - говорится в сообщении.

На мужчину был составлен акт, а также ему запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.

Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Согласно решению правительства, иностранцам запрещен въезд в Украину до 28 сентября из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, ожидается, что несколько тысяч хасидов прибудут на пункты пропуска на границе с Беларусью.

Добавим, что министр внутренних дел Израиля Арье Дери попросил Владимира Зеленского впустить в Украину паломников.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия хасидыграница
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь