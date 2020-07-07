На границе с Беларусью возобновили работу еще два пункта пропуска

Еще в девяти пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью восстановили пропуск пешеходов
Во вторник, 7 июля, на украино-белорусской границе возобновили работу еще два пункта пропуска. В частности, пропуск пешеходов, пассажирского и грузового транспорта возобновили в пунктах "Дольск" (Волынская область) и "Вильча" (Киевская область).
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.
Как рассказали пограничники, работу пунктов пропуска была возобновлена с 00:00 7 июля в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета министров от 17 июня.
Также в ГПСУ напомнили, что пункт "Вильча" смогут пересечь лишь граждане Украины и Беларуси, а "Дольск" - все, кто имеют право на пересечение украино-белорусской границы.
Кроме этого был возобновлен пропуск пешеходов еще в девяти пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.
На границе с РФ:
На границе с Россией и Беларусью:
На границе с Беларусью:
Напомним, вчера, 6 июля, на границе с Польшей для автотранспорта открыли пункт пропуска "Грушев-Будомеж".
Также сообщалось, что через Венгрию разрешен транзитный проезд из Украины через два пункта пропуска.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Игорь Литвиненко