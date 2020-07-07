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На кордоні з Білоруссю відновили роботу ще два пункти пропуску

Новини » Суспільство     07.07.2020 - 09:55
На кордоні з Білоруссю відновили роботу ще два пункти пропуску
Фото: перевірка документів на кордоні (dpsu.gov.ua)

Ще в дев'яти пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю відновили пропуск пішоходів

У вівторок, 7 липня, на украино-білоруському кордоні відновили роботу ще два пункти пропуску. Зокрема, пропуск пішоходів, пасажирського та вантажного транспорту відновили в пунктах "Дольськ" (Волинська область) і "Вільча" (Київська область).

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як розповіли прикордонники, роботу пунктів пропуску була відновлена з 00:00 7 липня у зв'язку з набранням чинності розпорядження Кабінету міністрів від 17 червня.

Також у ДПСУ нагадали, що пункт "Вільча" зможуть перетнути лише громадяни України і Білорусі, а "Дольськ" - всі, хто мають право на перетин українсько-білоруського кордону.

Крім цього був відновлений пропуск пішоходів ще в дев'яти пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

На кордоні з РФ:

  • "Мілове" (Луганська область, Міловський район);
  • "Гоптівка" (Харківська область, Дергачівський район);
  • "Бачівськ" (Сумська область, Глухівський район);
  • "Юнаківка" (Сумська область, Сумський район).

На кордоні з Росією та Білоруссю:

  • "Сеньківка" (Чернігівська область, Городнянський район).

На кордоні з Білоруссю:

  • "Нові Яриловичі" (Чернігівська область, Ріпкинський район);
  • "Виступовичі" (Житомирська область, Овруцький район );
  • "Доманово" (Волинська область, Ратнівський район);
  • "Славутич" (Чернігівська область, Чернігівський район).

Нагадаємо, вчора, 6 липня, на кордоні з Польщею для автотранспорту відкрили пункт пропуску "Грушів-Будомєж".

Також повідомлялося, що через Угорщину дозволений транзитний проїзд з України через два пункти пропуску.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Білоруськордонпункт пропуска
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