На кордоні з Білоруссю відновили роботу ще два пункти пропуску

Ще в дев'яти пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю відновили пропуск пішоходів
У вівторок, 7 липня, на украино-білоруському кордоні відновили роботу ще два пункти пропуску. Зокрема, пропуск пішоходів, пасажирського та вантажного транспорту відновили в пунктах "Дольськ" (Волинська область) і "Вільча" (Київська область).
Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
Як розповіли прикордонники, роботу пунктів пропуску була відновлена з 00:00 7 липня у зв'язку з набранням чинності розпорядження Кабінету міністрів від 17 червня.
Також у ДПСУ нагадали, що пункт "Вільча" зможуть перетнути лише громадяни України і Білорусі, а "Дольськ" - всі, хто мають право на перетин українсько-білоруського кордону.
Крім цього був відновлений пропуск пішоходів ще в дев'яти пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.
На кордоні з РФ:
На кордоні з Росією та Білоруссю:
На кордоні з Білоруссю:
Нагадаємо, вчора, 6 липня, на кордоні з Польщею для автотранспорту відкрили пункт пропуску "Грушів-Будомєж".
Також повідомлялося, що через Угорщину дозволений транзитний проїзд з України через два пункти пропуску.
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Автор: Игорь Литвиненко