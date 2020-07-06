В МИД разъяснили условия транзитного проезда через Венгрию в страны ЕС

Украинцам рекомендуют получить разрешение от полиции Венгрии
Для транзитного пересечения территории Венгрии автотранспортом украинцам не нужно получать индивидуальное разрешение от венгерской полиции. Однако, украинская сторона рекомендует все же получить это разрешение.
Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.
Украинцы не нуждаются в индивидуальном разрешении на транзит при условии, что они:
Кроме того, в разрешении на транзитный проезд не нуждаются украинцы, направляющиеся в государства ЕС, которые позволяют гражданам Украины въезд на свою территорию В таких случаях на границе необходимо показать:
Во всех других случаях украинцам необходимо получить специальное разрешение от венгерской полиции, заполнив электронную заявку. Для транзита можно использовать только пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".
Напомним, что необходимо знать перед поездкой в страны ЕС во время пандемии коронавируса, рассказали в украинском МИД.
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Автор: Дмитрий Левицкий