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На границе с Беларусью стоит большая очередь грузовиков

Автор: Дмитрий Левицкий

На пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе образовалась большая очередь транспортных средств, преимущественно грузовиков. Причиной этого является закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на другом участке границы.

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Об этом сообщает Киевская таможня Государственной таможенной службы.

По состоянию на 20 сентября в очереди на въезд в Украину стоят около 600 транспортных средств, а в направлении Беларуси ожидают пропуска - 300. Кроме того, водители грузовиков создают препятствия для пропуска битумовозов в зону таможенного контроля.

"Из-за ограниченного срока годности битума, Киевская таможня приложила особых усилий, чтобы перевозка битума происходила без задержек. Но от полночи 20 сентября таможенники смогли оформить только 6 битумовозов", - подчеркнули в таможне.

Для урегулирования ситуации на пункт пропуска отправилось руководство Киевской таможни. В то же время команду инспекторов в пункте пропуска "Выступовичи" усилили дополнительными сотрудниками.

Напомним, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был закрыт из-за попытки нескольких сотен хасидов-паломников попасть в Украину несмотря на закрытие границы.

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной.

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