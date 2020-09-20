На кордоні з Білоруссю стоїть велика черга вантажівок

На пункті пропуску "Виступовичі" на українсько-білоруському кордоні утворилася велика черга транспортних засобів, переважно вантажівок. Причиною цього є закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" на іншій ділянці кордону.

Про це повідомляє Київська митниця Державної митної служби.

Станом на 20 вересня у черзі на в'їзд в Україну стоять близько 600 транспортних засобів, а в напрямку Білорусі очікують пропуску - 300. Крім того, водії вантажівок створюють перешкоди для пропуску бітумовозів в зону митного контролю.

"Через обмежений термін придатності бітуму, Київська митниця доклала особливих зусиль, аби перевезення бітуму відбувалося без затримок. Але від опівночі 20 вересня митники змогли оформити лише 6 бітумовозів", - наголосили в митниці.

Для врегулювання ситуації на пункт пропуску вирушило керівництво Київської митниці. Водночас команду інспекторів в пункті пропуску "Виступовичі" підсилили додатковими співробітниками.

Нагадаємо, пункт пропуску "Нові Яриловичі" був закритий через спробу декількох сотень хасидів-паломників потрапити в Україну попри закриття кордону.

Напередодні чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону з Литвою та Польщею та посилення контролю на кордоні з Україною.