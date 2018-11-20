На кордоні з Білоруссю проходить акція власників "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Держприкордонслужба заявляє, що акція не заважає руху через кордон

На кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" проходить акція власників "євроблях". Про це РБК-Україна повідомили в Державній прикордонній службі.

У Держприкордонслужбі повідомили, що акція почалася ще вчора на дорозі біля прикордонного пункту, тривала в ніч на 20 листопада. Через те, що активісти перекривали дорогу, виникали складності з під'їздом до пункту пропуску.

"На роботу пункту пропуску ця ситуація ніяк не впливає, але впливає на під'їзд громадян. Є інформація, що вони частково перекривали рух автомобілів по дорозі. Певні складнощі з проїздом людей до пункту пропуску спостерігалися вчора, але це тривало близько години. Вночі вони припинили акцію і не перекривали рух", - додали в Держприкордонслужбі.

Також повідомляється, що сьогодні пропуск здійснюється в штатному режимі в обидві сторони.

"Ця акція жодним чином не впливає на роботу пункту пропуску. Безпосередньо в пункті пропуску жодних надзвичайних ситуацій, пов'язаних з блокуванням дороги і під'їзду, не було", - додали прикордонники.

Зараз на місці скупчення людей і автомобілів знаходяться наряди поліції.

"Станом на зараз люди знаходяться там, але ускладнень з під'їздом до пункту пропуску немає", - додали в прес-службі ДПС.

Нагадаємо, раніше білоруська сторона повідомляла, що прикордонний перехід "Нова Гута-Нові Яриловичі" з української сторони заблокували власники машин з литовськими номерами.

Вчора в Рівному "євробляхи" заблокували митницю, в ході акції сталася сутичка з поліцією.