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На границе с Беларусью пострадали 12 человек: в Польше возбудили дело

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня нелегальные мигранты на польско-белорусской границе организовали очередную попытку прорыва рядом с пунктом пропуска "Кузница". Прокуратура Польши открыла дело из-за пострадавших лиц в результате столкновения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По словам начальника полиции Польши Ярослава Шимчика, в результате попытки прорыва, нелегальные мигранты ранили:

  • 9 полицейских;
  • 2 пограничников;
  • 1 военнослужащего.

Шимчик отметил, что раненых госпитализировали с травмами головы и конечностей.

Тем временем прокуратура Соколки уже начала расследование инцидента на границе.

"Хочу сообщить вам, что районная прокуратура в Соколки приняла решение о возбуждении расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции", - заявил начальник полиции.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что мигранты на польско-белорусской границе, во время попытки прорыва, атаковали силовиков Польши камнями.

В результате схватки пострадали полицейские.

Тем временем Беларусь пригрозила Польше расценить применение водометов против мигрантов как прямую агрессию.

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