На кордоні з Білоруссю постраждали 12 людей: в Польщі порушили справу

Сьогодні нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву поруч з пунктом пропуску "Кузніца". Прокуратура Польщі відкрила справу через постраждалих осіб внаслідок сутички.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
За словами начальника поліції Польщі Ярослава Шимчика, внаслідок спроби прориву, нелегальні мігранти поранили:
Шимчик відзначив, що поранених госпіталізували з травмами голови й кінцівок.
Тим часом прокуратура Соколки вже розпочала розслідування інциденту на кордоні.
"Хочу повідомити вам, що районна прокуратура у Сокілці ухвалила рішення про порушення розслідування за підозрою в активному нападі на співробітників поліції", - заявив начальник поліції.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні, під час спроби прориву, атакували силовиків Польщі камінням.
Внаслідок сутички постраждали поліцейські.
Тим часом Білорусь пригрозила Польщі розцінити застосування водометів проти мігрантів як пряму агресію.