На кордоні з Білоруссю постраждали 12 людей: в Польщі порушили справу

Сьогодні нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву поруч з пунктом пропуску "Кузніца". Прокуратура Польщі відкрила справу через постраждалих осіб внаслідок сутички.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

"Хочу повідомити вам, що районна прокуратура у Сокілці ухвалила рішення про порушення розслідування за підозрою в активному нападі на співробітників поліції", - заявив начальник поліції.

Тим часом прокуратура Соколки вже розпочала розслідування інциденту на кордоні.

Шимчик відзначив, що поранених госпіталізували з травмами голови й кінцівок.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні, під час спроби прориву, атакували силовиків Польщі камінням.

Внаслідок сутички постраждали поліцейські.

Тим часом Білорусь пригрозила Польщі розцінити застосування водометів проти мігрантів як пряму агресію.