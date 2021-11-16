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Мигранты пытаются прорвать границу с Польшей. Атакуют силовиков камнями

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Вторник 16 ноября 2021 11:19
Мигранты пытаются прорвать границу с Польшей. Атакуют силовиков камнями Фото: мигранты на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Мигранты на границе с Польшей предприняли очередную попытку прорыва. Они забрасывают польских силовиков камнями и бутылками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что группа мигрантов начала попытку прорыва с левой стороны от пункта пропуска "Кузница". Перед этим несколько мужчин вырезали дыру в белорусском заборе, после чего с палками и криками бросилась к забору на польской стороне границы, пытаясь его сломать.

Также сообщается, что мигранты забрасывают польских силовиков камнями и бутылками. А те в ответ применили слезоточивый газ, а также водомет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября белорусские службы сломали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли пробраться, но польская сторона отбила атаку.

Также сообщалось, что в операции на пункте пропуска "Кузница" задействован спецназ Беларуси.

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