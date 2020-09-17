На границе с Беларусью уже более 1 тысячи хасидов

На выезд из Беларуси оформили 1216 граждан Израиля. Из них 84 детей и 253 подростка.

Об этом сообщают беларусские пограничники.

Эти граждани продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.

"По состоянию на 8:00 сегодня в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Республики Беларусь оформлено 1216 граждан Израиля", - говорится в сообщении.

Отметим, Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

Напомним, замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Украине не позволяет пропустить дополнительное количество хасидов.

Также замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что паломников ввели в заблуждение тем, что можно пересечь границу Украины и Беларуси.

РБК-Украина писало, что на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.