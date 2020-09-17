На кордоні з Білоруссю вже більше 1 тисячі хасидів

На виїзд з Білорусі оформили 1216 громадян Ізраїлю. З них 84 дітей і 253 підлітка.

Про це повідомляють білоруські прикордонники.

Ці громадяни продовжують перебувати на території між українським і білоруським пунктами пропуску.

"Станом на 8:00 сьогодні в період з 14 по 17 вересня в пункті пропуску "Нова Гута" на виїзд з Республіки Білорусь оформлено 1216 громадян Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", біля якого знаходяться сотні паломників-хасидів.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні не дозволяє пропустити додаткову кількість хасидів.

Також заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що паломників ввели в оману тим, що можна перетнути кордон України та Білорусі.

РБК-Україна писало, що на кордон з Білоруссю стягнули резерви, щоб не пустити хасидів.