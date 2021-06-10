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На границе Азербайджана и Армении военные устроили перестрелку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 10 июня на границе Азербайджана и Армении военные устроили перестрелку. Погибших и раненых в результате инцидента нет. В произошедшем Баку и Ереван обвиняют друг друга.

Об этом сообщают пресс-службы министерств обороны Азербайджана и Армении.

В Минобороны Азербайджана отметили, что днем 10 июня на армяно-азербайджаснкой границе в Кельбаджарском районе военные подверглись обстрелу со стороны армянских позиций.

"В результате обстрела азербайджанские военнослужащие не погибли и не получили ранения", - уточнили в ведомстве, обвинив Ереван в обострении ситуации в приграничных районах.

В свою очередь в оборонном ведомстве Армении заявили, что военные Азербайджана попытались провести инженерные работы в приграничной зоне. Армянские военнослужащие попытались их остановить. В ответ азербайджанская сторона открыла огонь.

"Армянские пограничники ответили. Жертв в результате перестрелки с армянской стороны нет", - уточнили в министерстве.

Напомним, ранее азербайджанские военные заявили о попытке диверсионной группы из Армении пересечь границу. Одного из армянских военнослужащих задержали, остальные отступили.

Отметим, Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль по результатам военной кампании осени 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, после боев в Нагорном Карабахе остались заминированные участки. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов.

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