Граница с РФ увеличится на 1000 километров. Эксперты об угрозах "Союзного государства"

В частности, так называемые "союзные программы" предполагает создание единого оборонного пространство. А учитывая агрессию на Донбассе, планы Минска и Москвы не могут не вызывать беспокойства у Киева.

"Если объединение произойдет, то Беларусь войдет в состав Российской Федерации, как бы она не называлась, но по статусу она будет не выше федерального округа. Так что фактически мы получим расширение России и еще больше тысячи километров границы с РФ, хоть номинально она будет называться белорусской. Тогда только военный институт будет являться гарантией безопасности Украины. Чем сильнее будет наша армия, тем спокойнее мы будем спать", - рассказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов.

А по мнению бывшего посла Украины в Беларуси Романа Безсмертного, последствия "интеграции" Украина на себе может почувствовать уже в обозримой перспективе.

"В первую очередь, это создание серьезной угрозы Украине, во вторую - Литве, в третью - Польше и другим странам Евросоюза. Беларусь - это плацдарм, который влияет на скандинавские страны, Балтию и т.д. Эти шаги разрушают военно-политический стратегический баланс в Европе. Это и прямая угроза Украине, в том числе и из-за фактического продления границы с РФ на тысячу километров", - подчеркнул он.