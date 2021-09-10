Кордон з РФ збільшиться на 1000 кілометрів. Експерти про загрози "Союзної держави"

Зокрема, так звані "союзні програми" передбачає створення єдиного оборонного простору. А враховуючи агресію на Донбасі, плани Мінська і Москви не можуть не викликати занепокоєння у Києва.

"Якщо об'єднання відбудеться, то Білорусь увійде до складу Російської Федерації, як би вона не називалася, але за статусом вона буде не вище федерального округу. Так що фактично ми отримаємо розширення Росії і ще більше тисячі кілометрів кордону з РФ, хоч номінально він буде називатися білоруським. Тоді тільки військовий інститут буде гарантією безпеки України. Чим сильніше буде наша армія, тим спокійніше ми будемо спати", - розповів у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов.

А на думку колишнього посла України в Білорусі Романа Безсмертного, наслідки "інтеграції" Україна на собі може відчути вже в осяжній перспективі.

"В першу чергу, це створення серйозної загрози Україні, в другу - Литві, в третю - Польщі та іншим країнам Євросоюзу. Білорусь - це плацдарм, який впливає на скандинавські країни, Балтію і т.д. Ці кроки руйнують військово-політичний стратегічний баланс в Європі. Це і пряма загроза Україні, в тому числі і через фактичне продовження кордону з РФ на тисячу кілометрів", - підкреслив він.