Граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме, скоплений войск нет, - Погранслужба

Как пояснили в Государственной пограничной службе, усиленный режим несения службы предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

"Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ", - объяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается спокойной.

"На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось", - сообщил Демченко.