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Вероятность высадки российского десанта на юге Украины 50 на 50, - эксперт

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 08:34
Вероятность высадки российского десанта на юге Украины 50 на 50, - эксперт Фото: ударная группировка войск РФ способна на наступательные действия (structure.mil.ru)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Бывший морской пехотинец, руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут уверен, что активное скопление российских войск в Черноморском регионе является "демонстрацией силы". Однако ударная группировка войск РФ способна и на наступательные действия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

По словам эксперта, на южном направлении у Украины нет противокорабельных ракетных комплексов. Единственный образец комплекса "Нептун" в марте поставлен на вооружение ВМС, но без боевых ракет и исключительно для обучения военных. На боевое дежурство новое оружие сможет заступить не раньше 2022 года.

До этого времени украинский берег от противника будут защищать морские пехотинцы, минные заграждения, артиллерийские дивизионы и боевая авиация, считает Чмут.

"Какая сейчас вероятность высадки российского десанта на украинское побережье? 50 на 50. Такая же, как и встретить на улице динозавра", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что появились новые спутниковые снимки, подтверждающие стягивание российских войск к украинским границам. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты

При этом в РФ заявили, что наращивание боевых возможностей войск Южного военного округа происходит якобы "из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

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