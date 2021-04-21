Кордон з Білоруссю охороняється в посиленому режимі, скупчень військ немає, - Прикордонслужба

Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю переведені на посилений режим несення служби. При цьому скупчень військ на цій ділянці українському кордоні не фіксується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".

Як пояснили в Державній прикордонній службі, посилений режим несення служби передбачає збільшення кількості нарядів. Також максимально активізували підрозділи для відстеження ситуації в прикордонних районах.

"Взагалі цьому напрямку приділяється істотна увага. Враховуючи тісну співпрацю цієї країни з Росією, особливо в контексті згадки зовнішнього кордону Союзної держави Білорусі і РФ", - пояснив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною.

"На цей час безпосередньо на лінії кордону або поруч з кордоном ми не фіксуємо руху військової техніки або скупчення військових підрозділів. Нестандартних ситуацій поки теж не фіксувалося", - повідомив Демченко.