Кордон з Білоруссю охороняється в посиленому режимі, скупчень військ немає, - Прикордонслужба
Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю переведені на посилений режим несення служби. При цьому скупчень військ на цій ділянці українському кордоні не фіксується.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кругова оборона: як і де Росія може атакувати Україну".
Як пояснили в Державній прикордонній службі, посилений режим несення служби передбачає збільшення кількості нарядів. Також максимально активізували підрозділи для відстеження ситуації в прикордонних районах.
"Взагалі цьому напрямку приділяється істотна увага. Враховуючи тісну співпрацю цієї країни з Росією, особливо в контексті згадки зовнішнього кордону Союзної держави Білорусі і РФ", - пояснив спікер ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною.
"На цей час безпосередньо на лінії кордону або поруч з кордоном ми не фіксуємо руху військової техніки або скупчення військових підрозділів. Нестандартних ситуацій поки теж не фіксувалося", - повідомив Демченко.
Раніше РБК-Україна писало, що військовий експерт Тарас Чмут оцінив імовірність висадки російського десанту на півдні України як 50 на 50.
Відзначимо, що з'явилися нові супутникові знімки, що підтверджують стягування російських військ до українських кордонів. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти