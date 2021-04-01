Гранатометы и пулеметы: боевики на Донбассе с начала суток активизировались
Ситуация на Донбассе обостряется с самого утра четверга, 1 апреля. Боевики уже трижды нарушили режим "тишины".
Обстрелы произошли неподалеку Светлодарска и Золотого-4, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня, сообщили в штабе.
За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, возле населенных пунктов Пески, Водяное, Светлодарское, Луганское. Потерь и раненых среди украинских военных нет.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США обострения на Донбассе.
Отметим, этот разговор состоялся после того, как 26 марта российские оккупанты обстреляли позиции ООС на Донбассе, убив четырех украинских военных. Еще двое военнослужащих получили ранения.