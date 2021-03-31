На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

В среду, 31 марта, на Донбассе сохраняется режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Отмечается, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

"В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 30 марта, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты использовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелецкое оружие.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.