ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Новина українською → Донбасс, Среда 31 марта 2021 18:29
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 31 марта, на Донбассе сохраняется режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

"В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

Напомним, за минувшие сутки, 30 марта, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты использовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелецкое оружие.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ООС Донбасс
NEWS
Киев с 5 апреля усиливает локдаун: закрывают школы и садики
Киев с 5 апреля усиливает локдаун: закрывают школы и садики
DAILY
Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать