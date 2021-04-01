Гранатомети та кулемети: бойовики на Донбасі з початку доби активізувались
Ситуація на Донбасі загострюється від самого ранку четвера, 1 квітня. Бойовики вже тричі порушили режим "тиші".
Обстріли стались неподалік Світлодарська та Золотого-4, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське - зі стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, повідомили у штабі.
За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, біля населених пунктів Піски, Водяне, Світлодарське, Луганське. Втрат та поранених серед українських військових немає.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі.
Зазначимо, ця розмова відбулася після того, як 26 березня російські окупанти обстріляли позиції ООС на Донбасі, вбивши чотирьох українських військових. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.