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Гранатомети та кулемети: бойовики на Донбасі з початку доби активізувались

Новость на русском → Золоте, Четвер 01 квітня 2021 08:31
Гранатомети та кулемети: бойовики на Донбасі з початку доби активізувались Фото: ситуація на Донбасі загострюється (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація на Донбасі загострюється від самого ранку четвера, 1 квітня. Бойовики вже тричі порушили режим "тиші".

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли стались неподалік Світлодарська та Золотого-4, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське - зі стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, повідомили у штабі.

За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, біля населених пунктів Піски, Водяне, Світлодарське, Луганське. Втрат та поранених серед українських військових немає.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі.

Зазначимо, ця розмова відбулася після того, як 26 березня російські окупанти обстріляли позиції ООС на Донбасі, вбивши чотирьох українських військових. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

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