Гранатомет, мины и 10 кг тротила. В Харькове предотвратили взрыв на объекте инфраструктуры

Правоохранители предотвратили подрыв объекта инфраструктуры в Харькове. Обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"Во время проведения мероприятий по разоблачению и задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о закладке взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова", - пишет пресс-служба полиции.

После подтверждения информации, правоохранители приняли меры для предупреждения возможных последствий: вместе со специалистами-взрывотехниками провели обследование территории во время которого был обнаружен замаскированный схрон. Там же были изъяты РПГ, противотанковые мины и почти 10 кг тротила.

"Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавляет пресс-служба.