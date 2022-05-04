Гранатомет, мины и 10 кг тротила. В Харькове предотвратили взрыв на объекте инфраструктуры
Правоохранители предотвратили подрыв объекта инфраструктуры в Харькове. Обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
"Во время проведения мероприятий по разоблачению и задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о закладке взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова", - пишет пресс-служба полиции.
После подтверждения информации, правоохранители приняли меры для предупреждения возможных последствий: вместе со специалистами-взрывотехниками провели обследование территории во время которого был обнаружен замаскированный схрон. Там же были изъяты РПГ, противотанковые мины и почти 10 кг тротила.
"Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавляет пресс-служба.
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