Гранатомет, міни та 10 кг тротилу. У Харкові запобігли вибуху на об'єкті інфраструктури

Правоохоронці запобігли підриву об’єкта інфраструктури у Харкові. Виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Під час проведення заходів із викриття та затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова", - пише пресслужба поліції.

Після підтвердження інформації, правоохоронці вжили заходи для попередження можливих наслідків: разом зі спеціалістами-вибухотехніками провели обстеження території під час якого було виявлено замаскований схрон. Зі схрону було вилучено РПГ, протитанкові міни й майже 10 кг тротилу.

"Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - додає пресслужба.