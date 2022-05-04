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Гранатомет, міни та 10 кг тротилу. У Харкові запобігли вибуху на об'єкті інфраструктури

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Середа 04 травня 2022 18:02
Гранатомет, міни та 10 кг тротилу. У Харкові запобігли вибуху на об'єкті інфраструктури Фото: у Харкові запобігли вибуху на об'єкті інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці запобігли підриву об’єкта інфраструктури у Харкові. Виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Під час проведення заходів із викриття та затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова", - пише пресслужба поліції.

Після підтвердження інформації, правоохоронці вжили заходи для попередження можливих наслідків: разом зі спеціалістами-вибухотехніками провели обстеження території під час якого було виявлено замаскований схрон. Зі схрону було вилучено РПГ, протитанкові міни й майже 10 кг тротилу.

"Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - додає пресслужба.

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