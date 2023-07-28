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Граната розірвалася у руках масажиста. Нові подробиці вибуху в Одесі (відео)

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Одеса, П'ятниця 28 липня 2023 13:59
Граната розірвалася у руках масажиста. Нові подробиці вибуху в Одесі (відео) Фото: з'явилися подробиці вибуху у Будинку профспілок Одеси 28 липня (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Вибух в Одесі у Будинку профспілок стався після того, як граната розірвалася в руках масажиста-реабілітолога. Він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що, що унаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок.

"Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня", - розповіли в поліції.

Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування.

Поліцейські показали відео з місця вибуху у Будинку профспілок Одеси (od.npu.gov.ua)

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вибух у Будинку профспілок Одеси

У п'ятницю, 28 липня, в Одесі стався вибух у Будинку профспілок. Внаслідок інциденту загинула людина. Попередньо, раніше поліцейські повідомляли, що вибух стався через необережне поводження.

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