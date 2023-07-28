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В Одесі у Будинку профспілок стався вибух: є жертва

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Одеса, П'ятниця 28 липня 2023 12:18
В Одесі у Будинку профспілок стався вибух: є жертва Фото: в Одесі у Будинку профспілок стався вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі стався вибух у Будинку профспілок. Внаслідок інциденту загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За попередньою інформацією, через необережне поводження у Будинку профспілок вибухнула граната. Поліція зазначає, що внаслідок вибуху загинула одна особа.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби управління поліції в Одеській області.

Правоохоронці обіцяють згодом надати більш детальну інформацію про обставини смертельного інциденту.

Фото: в Одесі у Будинку профспілок стався вибух (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 23 липня російські окупанти масовано обстріляли Одесу. Армія РФ вдарила по історичному центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено понад 20 історичних пам'яток, зокрема частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Також відомо, що через російський обстріл Одеси загинули двоє осіб, ще понад 20 людей отримали поранення.

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Одеса полиция Вибух
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