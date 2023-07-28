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Граната разорвалась в руках массажиста. Новые подробности взрыва в Одессе (видео)

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Одесса, Пятница 28 июля 2023 13:59
Граната разорвалась в руках массажиста. Новые подробности взрыва в Одессе (видео) Фото: появились подробности взрыва в Доме профсоюзов Одессы 28 июля (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Взрыв в Одессе в Доме профсоюзов произошел после того, как граната разорвалась в руках массажиста-реабилитолога. Он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Предварительно правоохранители установили, что в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов.

"Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени", - рассказали в полиции.

Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

Полицейские показали видео с места взрыва в Доме профсоюзов Одессы (od.npu.gov.ua)

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв в Доме профсоюзов Одессы

В пятницу, 28 июля, в Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов. В результате инцидента погиб человек. Предварительно, ранее полицейские сообщали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения.

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Одесса Дом профсоюзов Взрыв
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