Економіка Авто Tech

Графіки залишаються: стало відомо, як українцям відключатимуть світло 15 листопада

Ілюстративне фото: в Україні відключатимуть світло 15 листопада (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 15 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Обмеження будуть більш м'якими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У компанії зазначили, що в Україні введуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 3,5 черг.
  • з 00:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмежень потужності.

При цьому в "Укренерго" звернули увагу, що протягом дня обсяг і час застосування обмежень можуть змінювати.

Також українців закликали користуватися електроенергією економно.

Варто зауважити, що раніше директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що графіки відключень світла на вихідні можуть бути м'якшими. Він пояснив це тим, що 15-16 листопада очікується сонячна погода - відповідно рівень генерації зросте.

Масований удар 14 листопада

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 14 листопада вдарили по Україні безпілотниками та ракетами.

В "Укренерго" зазначали, що росіяни знову цілилися по енергетичних об'єктах.

Унаслідок удару значна кількість жителів Донецької, Київської та Одеської областей залишилася без світла.

Також росіяни атакували житлові будинки в Києві. На тлі атаки пошкодження будівель було зафіксовано майже в усіх районах столиці. Зокрема, приліт по п'ятиповерхівці був у Дніпровському районі.

Загалом у столиці внаслідок російських обстрілів постраждали десятки мирних жителів. Також були загиблі.

Детальніше про наслідки обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

