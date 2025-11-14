Графіки залишаються: стало відомо, як українцям відключатимуть світло 15 листопада

У компанії зазначили, що в Україні введуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

з 00:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмежень потужності.

При цьому в "Укренерго" звернули увагу, що протягом дня обсяг і час застосування обмежень можуть змінювати.

Також українців закликали користуватися електроенергією економно.

Варто зауважити, що раніше директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що графіки відключень світла на вихідні можуть бути м'якшими. Він пояснив це тим, що 15-16 листопада очікується сонячна погода - відповідно рівень генерації зросте.