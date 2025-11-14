Графики остаются: стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября

В компании отметили, что в Украине введут такие ограничения:

с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

с 00:00 до 23:59 для промышленности будут действовать графики ограничений мощности.

При этом в "Укрэнерго" обратили внимание, что в течение дня объем и время применения ограничений могут менять.

Также украинцев призвали пользоваться электроэнергией экономно.

Стоит заметить, что ранее директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что графики отключений света на выходные могут быть более мягкими. Он объяснил это тем, что 15-16 ноября ожидается солнечная погода - соответственно уровень генерации вырастет.