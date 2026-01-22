Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

В Україні оновили графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. У багатьох регіонах 22 січня світло можуть вимикати до 16 годин на добу або застосовувати аварійні знеструмлення.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
В компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.
Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровський, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.
Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
За даними Миколаївобленерго, в області вводять графіки аварійних відключень. Графіки погодинних відключень продовжують діяти.
"О 8:40 отримали нове розпорядження від НЕК "Укренерго" на застосування графіків аварійних відключень (ГАВ). Зараз будуть знеструмлені 6, 7, 8, 9 та 10 черги ГАВ. ГПВ продовжує діяти", - йдеться у повідомленні компанії.
Сумарна кількість годин без світла може сягати 16 на добу.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:
з 00:00 до до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 4,5 черги;
з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Дізнатися свою чергу можна:
Дізнатися свою чергу на відключення за адресою можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Нагадаємо, в ніч на 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичні об'єкти.
Вчора, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.
Також вчора міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.
За його словами, енергетики вже підготували низку технічних рішень, які дозволять стабілізувати ситуацію та відмовитися від аварійних відключень.