Графіки не всюди. В Україні світло вимикають до 16 годин, багато де - аварійно

"Укренерго"

В компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні відключення

Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровський, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Київська область

Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Харківська область

У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.

1.1 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);

1.2 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);

2.1 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);

2.2 – 00:00-06:00 (6 год), 09:30-16:30 (7 год), 20:00-24:00 (4 год);

3.1 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);

3.2 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);

4.1 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);

4.2 – 02:30-09:30 (7 год), 13:00-20:00 (7 год);

5.1 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);

5.2 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);

6.1 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год);

6.2 – 00:00-02:30 (2,5 год), 06:00-13:00 (7 год), 16:30-23:30 (7 год).

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Миколаївська область

За даними Миколаївобленерго, в області вводять графіки аварійних відключень. Графіки погодинних відключень продовжують діяти.

"О 8:40 отримали нове розпорядження від НЕК "Укренерго" на застосування графіків аварійних відключень (ГАВ). Зараз будуть знеструмлені 6, 7, 8, 9 та 10 черги ГАВ. ГПВ продовжує діяти", - йдеться у повідомленні компанії.

Сумарна кількість годин без світла може сягати 16 на добу.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:

з 00:00 до до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 4,5 черги;

з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг.

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Львівська область

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Рівненська область

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині, 22 січня:

підчерга 1.1 08.00-12.00, 16.00-19.00

підчерга 1.2 12.00-16.00, 19.00-22.00

підчерга 2.1 11.00-15.00, 20.00-00.00

підчерга 2.2 11.00-15.00, 20.00-00.00

підчерга 3.1 00.00-04.00, 12.00-16.00

підчерга 3.2 00.00-04.00, 12.00-16.00

підчерга 4.1 04.00-08.00, 15.00-18.00

підчерга 4.2 04.00-08.00, 15.00-18.00

підчерга 5.1 08.00-12.00, 16.00-20.00

підчерга 5.2 08.00-12.00, 16.00-20.00

підчерга 6.1 08.00-11.00, 18.00-22.00

підчерга 6.2 08.00-11.00, 18.00-22.00

Дізнатися свою чергу на відключення за адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.